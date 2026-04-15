【前後編の後編／前編からの続き】3月23日から京都府南丹市の市立小に通う安達結希（ゆき）くん（11）が行方不明になっていた件で、小学校から2キロほど離れた山林で「年齢・性別不明の遺体」が発見されたが、14日、この遺体が結希くんであると判明した。 結希くんが行方不明となり悲嘆に暮れていた家族の中でも、周囲が特に心配するのが結希くんの母親だという。＊＊＊【実際の写真】広大な敷地にポツンと…家宅捜索が入っ