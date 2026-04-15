米ワシントンの国務省で、イスラエルとレバノンの駐米大使同士が直接協議を行った/Oliver Contreras/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルとレバノンは14日、米ワシントンでの直接協議の後、さらなる直接交渉を行うことで合意した。米国務省の副報道官が声明で発表した。今後の交渉は「双方が合意した日時と場所で」実施されるという。両国間の協議が行われたのは数十年ぶり。その中で米国は「協議が2024年の合意の範囲を超え、包括