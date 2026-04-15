メガネチェーン「OWNDAYS（オンデーズ）」会長の田中修治さんは、眼鏡市場やJINSといった業界大手に立ち向かうべく、あえて「陸の孤島」と呼ばれるような地方の僻地へ出店し、業績を伸ばすことに成功した。一体どんな狙いがあったのか。田中さんの著書『社長がつまずくすべての疑問に答える本』（KADOKAWA）より、2008年の事業再建当時の事例の一部を紹介する――。写真＝iStock.com／South_agency※写真はイメージです - 写真＝iS