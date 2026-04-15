トランプ大統領がキリストに似た自身の画像をSNSに投稿した。しかし、支持者らからも批判の声が上がり、その後削除する事態となった。トランプ大統領は「キリストではなく、医師を表現した」と説明したが、イランでの戦闘停止を呼びかけたローマ教皇・レオ14世への批判とともに投稿されたもので、教皇は「トランプ政権を恐れはしない」と反論。アメリカ大統領とカトリック教会トップの異例の対立となっている。キリストに似た画像