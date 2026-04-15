イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は14日（現地時間）、イラン国内に残存する濃縮ウランを外部に搬出することが、対イラン戦争終結のための核心的な条件だと明らかにした。カッツ氏は同日、映像を通じた声明で「昨年の12日戦争と最近の軍事作戦で、イランの核プログラムと核兵器製造能力は事実上破壊された」と評価した。続いて「現在残っている問題は濃縮された物質（ウラン）であり、これは今後核プロジェクトを再開しようと