12日までに、5月1日公開予定の映画『ラプソディ・ラプソディ』の予告動画が公開された。同動画の冒頭に流れるのは、男女が土手に隣同士で並んで座り、弁当を食べるシーン。「独身の男の方ってずっと外食だったりするんですか？」（女性）「いや、僕、結婚してるんですよ」（男性）「え」（女性）「詳しく話すと長くなるんですけど」（男性）「どうして、そんなことは会社には何にも……」（女性）男性の突然の告白に、女性は苦悶の