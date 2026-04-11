「Hey！Say！JUMP」の元メンバーで俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）がそれぞれの所属事務所を通じて結婚を発表した。《美男美女すぎる最強カップル誕生》《裕翔は結婚したくてJUMPを手放したの？ グループにいたら喜べたけど…》などと祝福の声からファンの悲鳴まで、SNSでは様々な反応が上がっている。2人の交際は昨年12月に「女性セブン」が報じている。2017年に映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で恋人関係を演