大阪国税局は、20代の職員が警察を名乗る何者かに調査中の納税者情報を漏えいさせてしまったと発表し、おわびしました。 【写真を見る】【速報】大阪国税局の職員警察名乗る何者かの指示受けLINEで納税者情報を漏えい「動揺して…身の潔白を証明するため言いなりになってしまった」 4月13日に、職員の携帯電話に千葉県警を名乗る何者かから、「捜査の過程で（職員に）嫌疑がかかっている」との内容の電話があり、そのまま人物