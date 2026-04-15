ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「20代で向き合う婦人科疾患」。子宮頸部高度異形成により手術を受けたことを公表した井口綾子さんは現在29歳。病気と向き合うために必要なこととは？尾西芳子さん（左）、井口綾子さん（右）お話を伺った方々尾西芳子おにし・よしこ産婦人科専門医。神谷町WGレディースクリニック院長。山口大学医学部卒業。女性のヘルスケアを専門とし、周産期やがんの治療、不妊治療など