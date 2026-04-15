英紙「テレグラフ」が欧州5大リーグの最多出場選手を公開ドイツ・ブンデスリーガのマインツに所属し、日本代表でも中心として活躍しているMF佐野海舟。今季のプレー時間は欧州5大リーグでもトップ10に入っており、その“鉄人”ぶりは数値でも表れている。佐野は今季ブンデスリーガで開幕から29試合連続フルタイム出場を続けているほか、ベスト4進出に近づいているUEFAカンファレンスリーグでも9試合に出場するなど公式戦42試合