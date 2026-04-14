3週間前から消息不明になっていた京都府南丹市の安達結希君（11）＝市立園部小6年＝を捜していた府警捜査1課と南丹署は4月13日夕方、同市内の山林で子どもとみられる性別不明の遺体を発見した。 【画像】「服装が酷似」黒っぽいフリース、ベージュの長ズボン、結希君の3月28日の服装と遺体発見の現場付近 遺体は靴を履いておらず、上着やズボンは失踪時の結希君の服装と特徴が重なっていた。また、前日の12日には別