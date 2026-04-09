カシオ計算機は、G-SHOCKのフルメタルクロノグラフシリーズ「GMC-B2100」の新モデルとして、シルバーメタリックの蒸着ダイアルにブラックのインダイアルを組み合わせたモノトーンデザイン採用の「GMC-B2100ADS」を発表した。4月10日に発売する。価格は107,800円。GMC-B2100ADS「GMC-B2100ADS」は、初代G-SHOCKのアイコンであるDW-5000Cの八角形フォルムを受け継いだGMC-B2100シリーズの新モデル。シルバーメタリックの蒸着ダイアル