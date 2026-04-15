低価格で幅広い層に人気のイタリアンチェーン『サイゼリヤ』。恵比寿東口店が今年5月11日をもって閉店することが明らかになった。その理由に、ネット上では嘆きの声が続出している。【写真】「サイゼに喧嘩売ってる」販売休止直後に発売された松屋の“ディアボラ風”『サイゼリア』家賃の2倍近くまで値上げ？webマガジン『恵比寿新聞』によると、サイゼリヤ恵比寿東口店の閉店は家賃値上げ交渉による撤退のようだ。サイゼリヤ