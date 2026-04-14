京都府南丹市の小学６年生、安達結希君（11）が行方不明となってから3週間が経過した。本人が着用していた服装と「矛盾のない」服装の遺体が見つかったことで、山間の静かな地域には大阪や東京から殺到した報道陣に加え、スマホ片手のSNS配信者たちも訪れ様相が一変している。 【画像】「最悪の結果になってしまった」近隣店舗に貼られた情報提供募集のチラシと混乱する現場付近の写真 結希君が姿を消したと思われる園部