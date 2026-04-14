沖縄県名護市辺野古沖で発生したボート転覆事故で亡くなった女子生徒の遺族が13日にnoteを更新。事故翌日に海上保安部から受けた説明について明かし、ネット上から驚きの声が集まっている。 3月16日に発生したこの事故。研修旅行で沖縄県を訪れていた同志社国際高等学校の生徒が乗船した、在日米軍普天間基地の辺野古基地移設の阻止を目的に反対運動を行う市民団体である「ヘリ基地反対協議会」の小型船2隻が転覆し、女子