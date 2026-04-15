東京都内のビルに強盗に入る目的でバールなどを所持したとして、「匿名・流動型犯罪グループ」とみられる46歳の男ら5人が逮捕された事件で、5人は当日、大阪方面から知人の車で順次合流していたとみられることがわかりました。いずれも住所・職業不詳の真田恵介容疑者（46）や山口優空容疑者（20）ら5人はおととい（13日）午前、東京・上野の駐車場で強盗に入る目的でバールや果物ナイフなどを所持し、待機していた強盗予備の疑い