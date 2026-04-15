政府は、医療など重要物資を生産する東南アジア各国の供給体制を維持するため、総額１００億ドル（約１・６兆円）の金融支援を行う方針を固めた。高市首相が１５日の関係国によるオンライン首脳会合で表明する。中東情勢の緊迫が続く中、アジアの原油調達を下支えし、日本への物資の供給が途絶える事態を回避する狙いがある。複数の政府関係者が明らかにした。１５日は、アジアのエネルギー問題を議論する「アジア・ゼロエミッ