米シンクタンクの分析で、北朝鮮・寧辺（ニョンビョン）の核施設に新たなウラン濃縮施設とみられる建物が事実上完成したことが明らかになった。国際原子力機関（IAEA）もこれまで、同建物について未申告の濃縮施設「降仙（カンソン）」に似た規模とインフラを備えると指摘しており、北朝鮮の核兵器用核物質の増産能力がさらに拡大する可能性が改めて浮上している。米戦略国際問題研究所（CSIS）の北朝鮮専門サイト「ビヨンド・パラ