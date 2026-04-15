「ショージ君」「アサッテ君」などのナンセンス漫画やユーモアエッセーで知られた東海林さだお（しょうじ・さだお、本名・庄司禎雄＝しょうじ・さだお）さんが５日、心不全のため死去した。８８歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻、久江さん。東京生まれ。早稲田大在学中に漫画家を志した。同大中退後、下積み生活を経て、週刊漫画サンデーに「ショージ君」、週刊文春に「タンマ君」を連載した。「グヤジーッ」と泣き