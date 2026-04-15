敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は14日（日本時間15日）、敵地ブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。1点ビハインドの9回に起死回生の同点タイムリーを放った。ここぞの一打に、カナダのファンからも「信じていた」「空気のように君を必要としていた！」と興奮の声が上がっている。しぶとく打ち返した。3-4と1点ビハインドの9回無死二、三塁。岡本は守護神メギルの低めの変化球をうまく拾った。