2026年4月10日に撮影されたイランのホメイン近郊のミサイル基地の衛星画像。トンネルの入り口を塞ぐ瓦礫の上に重機が乗っており、近くでダンプカーが待機している/Airbus（CNN）CNNが確認した人工衛星画像によると、イランは停戦の状況下、地下のミサイル基地の入り口をふさぐ瓦礫（がれき）の除去作業を進めている。一連の画像には、重機がトンネルをふさぐ瓦礫をすくい上げ、付近のダンプカーに積み込む様子が写っている。CNNの