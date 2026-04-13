4月13日、京都府南丹市周辺で男の子とみられる遺体が山中で見つかった。同市では3月23日から安達結希くん(11)が行方不明になっており、京都府警は遺体の身元確認を急いでいる。【写真で見る】「ネイビーのフリースはどこに…」結希くんの着用品、黒スニーカーやリュックが見つかった「子供は誰も来ない深い山中」「広報文によれば、発見されたのは年齢不詳の変死体です。腐敗が進んでいて一部白骨化していたとみられます。濃いネ