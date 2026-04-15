登場の瞬間、会場がどよめいた。【もっと読む】りくりゅう、木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた13日、木下グループの入社式に同社所属のミラノ五輪フィギュアスケート金メダリスト、三浦璃来（24）、木原龍一（33）の「りくりゅう」ペアがサプライズで登場した。式典はスケートリンク上で開催。「りくりゅう」がミラノのフリー演目「グラディエーター」の一部を披露すると、新入社員から歓声が上がった。新入社