森保ジャパンが大番狂わせを起こす？スペインメディア「ＴＯＲＩＮＵＮＡ・ＣＯＭ」は６月開幕の北中米Ｗ杯に臨む４８チームの中でサプライズを起こす５チームの一つとして日本代表を選出した。Ｗ杯に向けて同メディアは「開幕まで２か月を切った今、北米ではすでにサッカー熱が高まっている。強豪チームが注目を集める一方で現在の好調ぶりや個々の才能から予想を覆し、大会のジャイアントキラーとなる可能性を秘めたチーム