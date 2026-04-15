「われわれはイランに対し、圧倒的な勝利を収めている。今後2〜3週間、激しい攻撃を続ける。ホルムズ海峡を通じて石油を得ている国は、自分たちで取りに行くべき」日本時間の4月2日、テレビ演説の中で、そう述べたドナルド・トランプ米大統領（79）。中東情勢の先行きが不透明ななか、心配を募らせているのが透析患者だ。「私は10年間透析で命をつないできましたが、“ナフサ”の輸入が止まって透析が受けられなくなるのでは、と不