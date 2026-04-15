熟年・高齢離婚に踏み切った人たちのリアルな声長く寄り添った夫婦でも、思い通りにいかないことがあります。熟年・高齢離婚に踏み切った人たちは、「離婚」という決断にどのような気持ちを抱いていたのでしょうか。離婚経験者の本音から見えてくる“リアルな声”に耳を傾けてみましょう。【画像】ぶっちゃけ後悔してる…？これが、熟年離婚経験者の“本音”です！「家政婦扱い」からの解放夫婦関係に区切りをつけた人たちから