2026年4月から、自転車の交通違反に対する青切符制度が始まり、自転車の通行ルールに関心を持つ人が増えています。 特に通学や通勤で毎日通る道に不安を感じている人にとっては、これまで問題なく通っていた道でも、今後は違反になるのではないかと気になる場面があるでしょう。 道路の広さや歩道の位置、周囲の交通量によって、迷いやすいケースは少なくありません。そこで本記事では、狭い道路を自転