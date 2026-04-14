近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が13日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。阪神・高橋遥人投手（30）の“沢村賞”を予言した。阪神は首位浮上。17日からの3連戦では昨季唯一リーグで負け越した中日を相手に3連勝を飾った。とくに第3戦で5安打完封を飾った高橋に関して「ケタ違い。余裕やもんな。打てんわ」と激賞した。昨季までプロ8年で3完投2完封だった左腕が、今季は3戦2完封