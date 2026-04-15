西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！（牡羊座） 12星座（12サイン）を知る まずは西洋占星術の基本、12 星座から学びましょう。12 星座は西洋占星術の要です。全体を読み、各星座の性質をつかみましょう。 12星座のキャラクターをつかもう ほしみ「まーさ先生、ここからはじまる第1章では、12 の星座(12 サイン)を学んでいくのですよね。」 まーさ先生「雑誌やテレビなどの星占いでは、自分の太陽星座