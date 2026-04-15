奥さんが妊娠中にもかかわらず、お酒を飲んで酔っ払ってしまう旦那さんも。「何かあったときのためにお酒は控えよう」なんて微塵も思わないのでしょうね……。今回は、そんな旦那さんとの最悪すぎる出産エピソードをご紹介します。出産中に爆睡「私が妊娠中なのに、絶対にお酒をやめなかった夫。何かあったときに困ると言っても『大げさ』『病院くらい一人で行けるだろ？』とバカにしてきました。予定日より早く陣痛が来たとき、夫