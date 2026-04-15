YouTubeチャンネル登録者数約85万人のゲーム実況グループ「三人称」のぺちゃんこが15日、自身のXを更新し、ドンピシャ、鉄塔との3人での活動をきょう付けで終了すると発表した。【全文あり】「女性複数人と関係」活動休止を発表した人気ゲーム実況者三人称は、GANYMEDに所属するドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔からなるゲーム実況グループ。鉄塔はゲーム実況者だけでなく、賽助の名義で小説、エッセイを執筆しており、作家として