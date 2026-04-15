◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１５日、栗東トレセン昨年のホープフルＳ覇者ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）と挑む松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が共同会見に出席した。松山騎手は先週の桜花賞をスターアニスで制しており、２週連続クラシック勝利がかかる。一問一答は以下の通り。―前走の共同通信杯を振り返って。「ゲートの中で少し、出たい出たい