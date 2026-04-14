亀田製菓株式会社は、「亀田の柿の種」（2026年発売60周年）と「ハッピーターン」（2026年発売50周年）のW周年を記念し、2つの味わいが入れ替わった期間限定商品『亀田の柿の種 ハッピーターン味』と『ハッピーターン 亀田の柿の種味』を、2026年4月20日（月）より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売する。それぞれの“らしさ”を崩さずに味を追求したことで、ひと口目から“いつものおいしさ”を感じつつ