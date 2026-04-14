今春に入り警察官を装って金をだまし取る、いわゆる「ニセ警察官」による犯罪が多発している。きっかけ4月より施行された自転車における「青切符制度」（交通反則通告制度）であった。 栃木県では40代の男性が自転車に乗り走行していた際、普段着姿のニセ警察官に呼び止められ、違反を理由に罰金1万5000円をだまし取られた。 また、広島県では青色の作業服姿を来た警察官風の男が、高校生に対し「交通ルールに違反してい