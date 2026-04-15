「7歳長男が描きました。長男の最近のお気に入りバンド。伝わりますか…？」とDA_YUKI（da_yuki2018）さんが1枚のイラストともにThreadsに投稿。【写真】息子さんが描いたエリック・クラプトン、雰囲気でてますね「わぁ〜POPEYEの表紙になりそう！」「凄く特徴を掴んでて、お上手ですね」「7歳の画力…恐れ入りました♡」「西遊記のジャケットですよね！」「息子殿の感性がそのまま育つと素敵ですね！」「冗談抜きで展覧会と