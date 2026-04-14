元警視庁捜査一課の刑事で２０２４年の衆議院選挙に日本維新の会から出馬した高野敦氏が１４日、自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の山林で１３日に発見された子どもとみられる遺体の身元が、行方不明となっていた園部小の安達結希さんと判明した事案について言及した。京都府警は１４日、司法解剖の結果を説明。遺体は死後相当な期間がたっているとみられ、性別がわからない状態だった。刃物などによる目立った刺し傷や切り傷