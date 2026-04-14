テレビ東京「ありえへん∞世界」が１４日に放送された。この日は「衝撃映像＆昭和世代ｖｓ令和世代！“ヤバい昭和の流行”大調査」ＳＰ。昭和のトレンディードラマで大ブレークした俳優・野村宏伸の現在に密着した。野村は、１９８８年のフジテレビ系大ヒットドラマ「教師びんびん物語」で主演・田原俊彦の後輩・榎本英樹を演じて大ブレーク。最高年収は約２億円で、１０００万円以上のポルシェを４台所有。２億４０００万