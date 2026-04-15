昨年9月にデビューしたロック・EDM系アイドルグループ「Call to Answer」の運営が15日までに公式Xを更新。プロデューサーの解任およびグループの解散を発表した。プロデューサーについて「重大な契約違反が判明したため、解任いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。「それに伴い、Call to Answerとしての活動の継続が困難であると判断いたしましたため、2026年5月1日をもちまして解散する運びとなりました」と説明。今