ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」は、サンエックスの人気キャラクターをプリザーブドフラワーで描いたキャラクターフラワーの母の日ギフト予約ページを公開した。＞＞＞サンエックスのキャラクターフラワーギフトをチェック！（写真16点）2026年のテーマは「お母さんの好きなものを、贈ろう」。世代を超えて愛されるキャラクター「リラックマ」や「すみっ