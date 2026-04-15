仕事を続けられるかどうかは、人間関係や勤務条件などで決まります。「この職場は合わないな」と思っても、正社員では転職のハードルが上がりますが、パートであれば気軽に辞めて次のパート先を探すママもいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには、4年ほどでパートが飽きてしまうママからこんな投稿がありました。『人間関係もわかってきて、4年くらいでその職場が飽きてしまう。10年以上同じ職場で仕事を続けている人