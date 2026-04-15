元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が14日、インスタグラムを更新。近影をアップした。「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるーーーー」とラジオ番組出演を告知し、近影をアップした。Vネックの縦ライントップスにショートパンツ姿。クラゲのオブジェとの楽しげな様子を収めている。この姿にフォロワーからは「なんだか、小顔になったかなぁ