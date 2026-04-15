いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？ 「時間がない」と感じるのも疲れのサイン 「寝ても疲れがとれない」「やる気が出ない」といった感覚は、心身が発する重要なSOSサイン。体の重さやだるさも、単なる肉体疲労ではなく心の奥に溜まった闇や影が、「もう限界だ」と送るメッセージです。 「心のエネルギー」が不足すると、他にも以下のようなサインが表れます。 ●「時間がない」と焦りを感じる