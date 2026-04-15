LEDだけで地球の作物は成長できる？LEDと太陽光の違いは？ 筑波大学の福田直也先生に聞く LEDは植物にとって太陽の代わりになる？ 光を使ってレタスのポリフェノール含有量を高める！ 私はもともと野菜が専門ですから、野菜を人工照明で栽培する、あるいは人工照明を何らかの形で関与させたときに、野菜が持っている特徴がどう変わるのかをずっと研究しているんです。 光というのは植物にとっては絶対に必要なも