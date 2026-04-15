2024年から続々と発覚したM&A仲介によるトラブルは、メディアの追求もあり、単なる“M&A失敗”というビジネス領域を超え、世間の厳しい視線を浴びる社会問題と化した。 後継者不足を背景に2010年代以降、加速し始めた中小企業の事業承継ニーズ。M&Aはそうした需要にこたえる有力な選択肢のひとつとして注目され、出口に行き詰った中小企業の未来を切りひらく希望の光になるはずだった…。 ところが、こ