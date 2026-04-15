RIZAPグループは、連結子会社であるRIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」において、「1年間で世界最多となる1,020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定されたことを発表した。「1年間で世界最多となる1,020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定ギネス世界記録に認定された背景には、建設業界の常識を覆す店舗開発スキームの確立がある。同社は、急速な事業拡大の