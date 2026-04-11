人気しゃぶしゃぶチェーン店しゃぶ葉の店舗で、提供された鍋の中にフックが混入していたことがNEWSポストセブンの取材で分かった。【写真】フックが混入していた、しゃぶ葉の人気メニュー当日にどのような経緯でフックが混入したのか。そして、その後の店舗側の対応はどうだったのか──。詳報する。豆乳の鍋に潜んでいたフック今回の混入事案が発生したのは、北海道内にあるしゃぶ葉の店舗。しゃぶ葉のシステムについて、飲