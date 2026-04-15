シンガー・ソングライターの阿部真央（36）が15日、インスタグラムを更新。「ライブにいらしてくださる皆様へお願い」と題した文書を投稿し「しばらくライブ中の、掛け声や煽りレスポンス以外の、みんなからの声は控えてもらおうかなと思います」と、観客に声出しの自粛を呼びかけた。理由として「私が発する挨拶や『楽しんでますかー！』などに対する『イェーイ！』って声は引き続き大歓迎なのですが、それ以外の声は、私が話した