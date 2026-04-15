冬の富士山で滑落等の遭難事故が相次いで起きていることを受け、静岡県富士宮市の須藤秀忠市長は10日、冬の富士登山を控えるよう呼びかけるとともに、国や県に対し、救護費用の有料化を訴えた。 須藤市長は、救助隊員が命がけで危険を冒しながら救護活動にあたっていることを指摘し、「遭難しても助けてもらうときには自分の費用負担がいらなくて済むこと自体が安易すぎる。考え方がずるい」と強い調子で批判した。 条理に適っ