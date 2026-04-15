Windows Latestは4月13日(現地時間)、「Microsoft Edge's new design is starting to look more like Copilot, with softer corners and iOS-like toggles」において、MicrosoftがWebブラウザ「Edge」のUIデザインを、AIアシスタント「Copilot」に近づけていると報じた。Microsoftは明確に宣言していないが、最近の更新で従来よりも丸みを帯びた柔らかなデザインを積極的に採用していることが、Copilot化を進める方針を象徴してい