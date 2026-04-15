人気ライトノベル『緋弾のアリア』の新作ショートアニメが制作されることが決定した。【画像】懐かしい！公開された『緋弾のアリア』ビジュアル『緋弾のアリア』は、2008年に刊行されたライトノベルで、シリーズ累計発行部数900万部を突破する人気作品で、2011年にテレビアニメ化。凶悪化する犯罪に対抗するため、武力で問題の解決にあたる探偵、通称「武偵」の育成施設の生徒だった遠山キンジが、ある日、神崎・H・アリアと出